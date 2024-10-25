Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 25 жовтня, заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона стосувалася ситуації на фронті станом на сьогодні.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Ситуація на фронті на 25 жовтня

"Доповідь Головкома Сирського. Ситуація на фронті зараз, особлива увага — Покровському, Курахівському та Лиманському напрямкам", — йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що на Донеччині важко, але бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення окупантів. Окремо Сирський проінформував стосовно Курської операції: реалізуються завдання.

За словами Зеленського, буферна зона на російській території забезпечує Україну від російських спроб розширення війни на сході та створює відчутні втрати для ворога.

Крім того, йшлося про залучення північнокорейських військових у війну на боці Росії — вже 27–28 жовтня перші групи солдатів будуть в зонах бойових дій.

Зеленський наголосив, що залучення КНДР повинно отримати відповідь у вигляді відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян.

Скриншот допису Зеленського

Скриншот допису Зеленського

Раніше заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомив про надскладну ситуацію на фронті.

Також ми писали, що Північна Корея надіслала до Росії своїх пілотів винищувачів, які можуть взяти участь у війні проти України.