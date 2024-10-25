Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 октября, заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Она касалась ситуации на фронте по состоянию на сегодняшний день.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Ситуация на фронте на 25 октября

"Доклад Главкома Сырского. Ситуация на фронте сейчас, особое внимание — Покровскому, Кураховскому и Лиманскому направлениям", — говорится в сообщении.

Он отметил, что на Донетчине тяжело, но боевые бригады держат позиции и делают все возможное для уничтожения оккупантов. Отдельно Сырский проинформировал о Курской операции: задачи реализуются.

По словам Зеленского, буферная зона на российской территории обеспечивает Украину от российских попыток расширения войны на востоке и создает ощутимые потери для врага.

Кроме того, речь шла о привлечении северокорейских военных в войну на стороне России — уже 27-28 октября первые группы солдат будут в зонах боевых действий.

Зеленский подчеркнул, что привлечение КНДР должно получить ответ в виде ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян.

Скриншот поста Зеленского

Скриншот поста Зеленского

Ранее заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщил о сверхсложной ситуации на фронте.

Также мы писали, что Северная Корея направила в Россию своих пилотов истребителей, которые могут принять участие в войне против Украины.