Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронте

Сырский доложил Зеленскому, когда войска КНДР будут в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 октября, заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Она касалась ситуации на фронте по состоянию на сегодняшний день.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Ситуация на фронте на 25 октября
"Доклад Главкома Сырского. Ситуация на фронте сейчас, особое внимание — Покровскому, Кураховскому и Лиманскому направлениям", — говорится в сообщении.
Он отметил, что на Донетчине тяжело, но боевые бригады держат позиции и делают все возможное для уничтожения оккупантов. Отдельно Сырский проинформировал о Курской операции: задачи реализуются.
По словам Зеленского, буферная зона на российской территории обеспечивает Украину от российских попыток расширения войны на востоке и создает ощутимые потери для врага.
Кроме того, речь шла о привлечении северокорейских военных в войну на стороне России — уже 27-28 октября первые группы солдат будут в зонах боевых действий.
Зеленский подчеркнул, что привлечение КНДР должно получить ответ в виде ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян.
Ранее заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщил о сверхсложной ситуации на фронте.
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