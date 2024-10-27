Россияне продолжают давить на фронте — в ISW назвали участки

Украинский воин. Иллюстративное фото: Сухопутные войска

На фронтах в Украине наблюдается сложная ситуация. Российские войска давят и продвинулись вблизи Покровска и Угледара Донецкой области.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Ситуация на фронте

Геолокационные кадры за предыдущие дни свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на восточную окраину Новоторецкого, к западу от Новогродовки, к террикону шахты им. Коротченко, севернее Александрополья и в районе Угледара Донецкой области — в частности, к западу от населенного пункта Победа.

Кроме того, оккупанты на днях продвинулись к северу от Золотой Нивы и к северу и северо-западу от Пречистовки.

По словам российских пропагандистов, враг продвинулся к югу и западу от Богоявления, достиг окраин Новоукраинки и закрепился на юго-восточной окраине Шахтерского, однако подтверждения этих заявлений нет.

Украинские войска, вероятно, начали усиленную взводную механизированную атаку на российские позиции к востоку от населенного пункта Новый путь в Глушковском районе Курской области. Там линия фронта не изменилась.

Карта боевых действий. Фото: ISW

Напомним, Главком ВСУ Александр Сырский доложил Президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. В частности, речь шла о привлечении КНДР к войне на стороне России.

А по данным ISW, президент России Владимир Путин завышает потери сил обороны Украины во время наступательной операции в Курской области. Так он хочет оправдать неспособность вытеснить ВСУ.