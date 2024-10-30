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Оккупанты стали быстрее продвигаться на фронте, но есть нюанс

30 октября 2024 08:45
Анастасия Постоенко - Редактор
Оккупанты стали быстрее продвигаться — какая ситуация на фронте
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские войска стали быстрее продвигаться в Украине на протяжении последних недель. Парадоксально, но даже несмотря на это темпы их наступления все еще медленны и указывают на изменение тактики войны.

Об этом говорится в дайджесте Института исследования войны (ISW).

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Российская армия перешла к позиционной войне вместо механизированных маневров. Это, по мнению аналитиков Института исследования войны, свидетельствует о том, "насколько российское продвижение было застойным после двух с половиной лет войны".

"Последние западные отчеты, связывающие скорость продвижения России в сентябре 2024 года с продвижением России в начале войны, вводят в заблуждение. По оценкам ISW, в марте 2022 года российские войска продвигались со средней скоростью 1265 квадратных километров в день — это примерно в 90 раз больше, чем около 14 квадратных километров, которые, по подсчетам ISW, российские войска захватывали на день в сентябре 2024 года", — объяснили аналитики.

Действительно, быстрым продвижением России вглубь территории Украины было в начале российского полномасштабного вторжения, когда им удалось временно захватить значительную часть Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Однако оккупантам удалось недавно добиться успехов на востоке Украины, хотя, если сравнивать их с началом наступления РФ, темпы их продвижения все равно остаются малыми. Аналитики считают, что достижения тактически значимы, но есть нюанс.

"Например, по состоянию на 1 октября 2024 года российские войска захватили населенный пункт Угледар, продолжили продвижение к северу и северо-западу от Угледара, а также в течение последней недели достигли значительных тактических успехов в Селидово и вблизи него. Эти соответствующие продвижения тактически значимы, но не свидетельствуют о всеобщем увеличении темпов российского продвижения по всей линии фронта, значительная часть которого остается относительно неподвижной, а также они не находятся в пределах двух порядков величины скорости российского продвижения на первом этапе войны", — говорится в отчете.

Таким образом исследователи пришли к выводу, что российское командование, вероятно, приказало военным увеличить темп механизированных атак по всему фронту перед началом дождей, которые затем исключат возможность продвижения из-за грязи.

Напомним, что недавно распространилась информация, что Россия планирует новое наступление на юге Украины, где их целью может стать оккупация Запорожья. В ВСУ оценили, насколько это реально и хватит ли сил у противника.

Также военные назвали способы, которые помогут остановить наступление России на Украину и чего недостает ВСУ.

российские войска оккупанты наступление война в Украине ISW

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