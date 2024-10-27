Омбудсмен Лубінець відреагував на розстріл цивільних в Селидовому

Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на ймовірний розстріл двох жінок російськими окупантами у Селидовому Донецької області. Він направив листи до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у Telegram у неділю, 27 жовтня.

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"Сьогодні у соціальних мережах зʼявилася інформація, що росіяни ймовірно вбили мирних жителів у м. Селидове. Якщо будуть доведені факти злочину — це не тільки порушення прав людини, це грубе порушення законів та звичаїв війни, Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", — наголосив Лубінець.

За його словами, винних необхідно притягнути до відповідальності.

Омбудсмен негайно скерував листи до міжнародних організацій. Йдеться про ООН та МКЧХ. Наразі Лубінець чекає реакції.

Він наголосив, що Росія вчиняє злочини кожного дня в Україні, агресора потрібно зупинити.

Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці ініціювали розслідування нових воєнних злочинів окупантів, які сталися на Донеччині. Відомо про розстріл декількох цивільних осіб.

Також 21 жовтня окупанти знову розстріляли двох українських військовополонених поблизу населеного пункту Селидове в Донецькій області.