Омбудсмен Лубинец отреагировал на расстрел гражданских в Селидово

Лубинец отреагировал на расстрел гражданских в Селидово
Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на вероятный расстрел двух женщин российскими оккупантами в Селидово Донецкой области. Он направил письма Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста.
Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram в воскресенье, 27 октября.
Расстрел гражданских в Селидово
"Сегодня в социальных сетях появилась информация, что россияне, вероятно, убили мирных жителей в г. Селидово. Если будут доказаны факты преступления — это не только нарушение прав человека, это грубое нарушение законов и обычаев войны, Женевской конвенции об обращении с военнопленными", — подчеркнул Лубинец.
По его словам, виновных необходимо привлечь к ответственности.
Омбудсмен немедленно направил письма международным организациям. Речь идет об ООН и МККК. Пока Лубинец ждет реакции.
Он подчеркнул, что Россия совершает преступления каждый день в Украине, агрессора нужно остановить.
Напомним, правоохранители инициировали расследование новых военных преступлений оккупантов, которые произошли в Донецкой области. Известно о расстреле нескольких гражданских лиц.
Также 21 октября оккупанты снова расстреляли двух украинских военнопленных вблизи населенного пункта Селидово в Донецкой области.
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