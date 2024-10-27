Омбудсмен Лубинец отреагировал на расстрел гражданских в Селидово

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на вероятный расстрел двух женщин российскими оккупантами в Селидово Донецкой области. Он направил письма Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram в воскресенье, 27 октября.

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"Сегодня в социальных сетях появилась информация, что россияне, вероятно, убили мирных жителей в г. Селидово. Если будут доказаны факты преступления — это не только нарушение прав человека, это грубое нарушение законов и обычаев войны, Женевской конвенции об обращении с военнопленными", — подчеркнул Лубинец.

По его словам, виновных необходимо привлечь к ответственности.

Омбудсмен немедленно направил письма международным организациям. Речь идет об ООН и МККК. Пока Лубинец ждет реакции.

Он подчеркнул, что Россия совершает преступления каждый день в Украине, агрессора нужно остановить.

Пост Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, правоохранители инициировали расследование новых военных преступлений оккупантов, которые произошли в Донецкой области. Известно о расстреле нескольких гражданских лиц.

Также 21 октября оккупанты снова расстреляли двух украинских военнопленных вблизи населенного пункта Селидово в Донецкой области.