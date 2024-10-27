Окупанти розстріляли цивільних у Селидовому на Донеччині

Окупанти. Фото: Reuters

Російські війська захопили частину міста Селидове Донецької області. Там окупанти здійснюють розстріли цивільного населення.

Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у Telegram.

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Розстріл цивільних

За словами військового, з дронів на вулицях міста помітили тіла людей, зокрема, у приватному секторі.

Росіяни вбивають цивільних в ділянках міста, які не постраждали від активних бойових дій.

"Тобто дані вбивства відбувалися вже після взяття під контроль цих територій противником. Пілоти відмічають, що таких трупів чимало по місту", — зазначив воїн.

Скриншот допису "Алекса"

Нагадаємо, за даними ISW, росіяни просунулися поблизу Покровська й Вугледара у Донецькій області.

А поблизу Селидового окупанти розстріляли двох українських військових, яких взяли у полон.