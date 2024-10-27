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У Генштабі заявили про складну ситуацію на напрямках фронту

27 жовтня 2024 09:20
Євгенія Брюховецька - редактор
Понад 170 боєзіткнень за добу — ситуація на фронті на сьогодні
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні триває 977 день повномасштабного вторгнення Росії. Ситуація залишається складною, протягом минулої доби на фронті відбулося 174 бойових зіткнень.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак росіян поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. Для цього вони активно залучали бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 18 разів, намагаючись проникнути в українську оборону поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили два штурми російських військ поблизу Білогорівки.

На Торецькому напрямку солдати РФ за підтримки авіації здійснили дев’ять атак у напрямку Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію ворога в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Красного Яру, Миколаївки та Селидового. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 43 атаки, найактивніше було поблизу Антонівки та Катеринівки. Також росіяни атакували у напрямку Новоселидівки, Гострого, Дальнього, Костянтинівки та Єлизаветівки.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів позицій Сил оборони в районах Богоявленки та Новоукраїнки.

На Оріхівському напрямку російські загарбники один раз безуспішно штурмували позиції українських воїнів.

На Придніпровському напрямку ворожі війська п'ять разів безуспішно намагалися витіснити ЗСУ із займаних позицій.

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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, вночі ворог атакував Київ безпілотниками. Силам ППО вдалося збити всі ворожі цілі на околицях міста.

Також ми писали, що Сили оборони України уразили російський ЗРК "Бук-М3" та радіолокаційну станцію у Луганській області. 

російські війська окупанти Сили оборони України війна в Україні ЗСУ ситуація на фронті

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Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

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