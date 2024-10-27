Более 170 боеприкосновений в сутки — ситуация на фронте сегодня

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

В Украине продолжается 977-й день полномасштабного вторжения России. Ситуация остается сложной, за прошедшие сутки на фронте произошло 174 боевых столкновений.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Ситуация на направлениях

В Харьковском направлении враг семь раз штурмовал позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак россиян вблизи Киндрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызового, Вишневого, Берестового и Первотравневого. Для этого они активно привлекали бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 18 раз, пытаясь проникнуть в украинскую оборону вблизи Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызового, Вишневого, Берестового и Первотравненого.

На Северском направлении украинские защитники отразили два штурма российских войск вблизи Белогоровки.

На Торецком направлении солдаты РФ при поддержке авиации совершили девять атак в направлении Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие врага в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Променя, Лисовки, Крутого Яра, Красного Яра, Николаевки и Селидового. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидова.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 43 атаки, наиболее активно было вблизи Антоновки и Екатериновки. Также россияне атаковали в направлении Новоселидовки, Гострого, Дальнего, Константиновки и Елизаветовки.

На Времевском направлении противник совершил пять штурмов позиций Сил обороны в районах Богоявленки и Новоукраинки.

В Ореховском направлении российские захватчики однажды безуспешно штурмовали позиции украинских воинов.

В Приднепровском направлении вражеские войска пять раз безуспешно пытались вытеснить ВСУ с занимаемых позиций.

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, ночью враг атаковал Киев беспилотниками. Силам ПВО удалось сбить все вражеские цели в окрестностях города.

Также мы писали, что Силы обороны Украины поразили российский ЗРК Бук-М3 и радиолокационную станцию в Луганской области.