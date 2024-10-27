Оккупанты расстреляли гражданских в Селидово Донецкой области

В Селидово россияне расстреливают гражданских, — военный
Российские войска захватили часть города Селидово Донецкой области. Там оккупанты совершают расстрелы гражданского населения.
Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в Telegram.
Расстрел гражданских
По словам военного, из дронов на улицах города заметили тела людей, в частности, в частном секторе.
Россияне убивают гражданских в участках города, которые не пострадали от активных боевых действий.
"То есть данные убийства происходили уже после взятия под контроль этих территорий противником. Пилоты отмечают, что таких трупов немало по городу", — отметил воин.
Напомним, по данным ISW, россияне продвинулись вблизи Покровска и Угледара в Донецкой области.
А вблизи Селидово оккупанты расстреляли двух украинских военных, которых взяли в плен.
Читайте Новини.LIVE!