Оккупанты расстреляли гражданских в Селидово Донецкой области

Оккупанты. Фото: Reuters

Российские войска захватили часть города Селидово Донецкой области. Там оккупанты совершают расстрелы гражданского населения.

Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в Telegram.

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Расстрел гражданских

По словам военного, из дронов на улицах города заметили тела людей, в частности, в частном секторе.

Россияне убивают гражданских в участках города, которые не пострадали от активных боевых действий.

"То есть данные убийства происходили уже после взятия под контроль этих территорий противником. Пилоты отмечают, что таких трупов немало по городу", — отметил воин.

Скриншот поста "Алекса"

Напомним, по данным ISW, россияне продвинулись вблизи Покровска и Угледара в Донецкой области.

А вблизи Селидово оккупанты расстреляли двух украинских военных, которых взяли в плен.