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Окупанти розстріляли цивільних у Селидовому, — Офіс генпрокурора

27 жовтня 2024 13:54
Галина Шподарева - редактор
Окупанти розстріляли цивільних у місті Селидове — коментар Офісу генпрокурора
ЗСУ надають допомогу постраждалим від дій окупантів. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Українські правоохоронці розпочали розслідування чергових воєнних злочинів окупанті — цього разу на Донеччині. Відомо про розстріл кількох цивільних, є загиблі та поранені. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України у неділю, 27 жовтня. 

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ЗСУ надають допомогу цивільним у Селидовому. Фото: скриншот

Воєнні злочини окупантів на Донеччині

27 жовтня у декількох Telegram-каналах опубліковано інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у місті Селидове. За цими фактами розпочато розслідування. 

Відомо, що представники російської армії, ймовірно, з автоматичної зброї розстріляли цивільний автомобіль у Селидовому. В автівці перебували двоє громадян, одного з них було поранено.

"Після цього на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня 2024 року", — йдеться в повідомленні. 

Також, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок.

"У районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних. Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником", — зазначили в прокуратурі. 

Відкрито кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни, проводяться невідкладні слідчі дії, направлені на встановлення обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів.

Допис Офісу генпрокурора
Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), останнім часом усе частіше почала з'являтися інформація про страту українських військовополонених. Російські командири, ймовірно, заохочують розстріли бійців ЗСУ.

Також Новини.LIVE писали, що під Бахмутом окупанти розстріляли, ймовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України. По факту цього інциденту розпочато розслідування.

 

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13:54 Окупанти розстріляли цивільних у Селидовому, — Офіс генпрокурора

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