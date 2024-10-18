Росіяни стратили пораненого військовослужбовця ЗСУ

Кадри зі страти українського військового. Фото: Донецька обласна прокуратура

На Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, ймовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України. По факту цього інциденту розпочато розслідування.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у п'ятницю, 18 жовтня.

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Розстріл полоненого ЗСУ

В Донецькій області розпочалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Згідно з оперативними даними, під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі військовослужбовець ЗСУ, ймовірно, отримав поранення. Через деякий час загарбники увірвалися в будівлю, де перебував військовий та взяли його у полон.

Беззбройного воїна, який лежав на землі, окупанти розстріляли. Попередньо, це сталось 6 вересня 2024 року, близько 10:00, поблизу "Фенольного заводу" на території селища Нью-Йорк.

В Офісі Генерального прокурора нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Раніше ми повідомляли, що останнім часом усе частіше почала з'являтися інформація про страту українських військовополонених. Російські командири, ймовірно, заохочують розстріли наших бійців.

У свою чергу російські пропагандистські Z-канали стали виправдовувати та навіть хвалити розстріл полонених бійців ЗСУ армією РФ.