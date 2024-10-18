Россияне казнили раненого военнослужащего ВСУ

Кадры по казни украинского военного. Фото: Донецкая областная прокуратура

На Бахмутском направлении российские захватчики расстреляли, вероятно, раненого военнослужащего Вооруженных Сил Украины. По факту этого инцидента начато расследование.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в пятницу, 18 октября.

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Расстрел пленного ВСУ

В Донецкой области началось досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Согласно оперативным данным, во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе военнослужащий ВСУ, вероятно, получил ранение. Некоторое время спустя завоеватели ворвались в здание, где находился военный и взяли его в плен.

Безоружного воина, лежавшего на земле, оккупанты расстреляли. Предварительно это произошло 6 сентября 2024 года, около 10:00, вблизи "Фенольного завода" на территории поселка Нью-Йорк.

В Офисе Генерального прокурора напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Ранее мы сообщали, что в последнее время все чаще стала появляться информация о казни украинских военнопленных. Российские командиры, по всей видимости, поощряют расстрелы наших бойцов.

В свою очередь, российские пропагандистские Z-каналы стали оправдывать и даже хвалить расстрел пленных бойцов ВСУ армией РФ.