Оккупанты расстреляли гражданских в городе Селидово — комментарий Офиса генпрокурора

ВСУ оказывают помощь пострадавшим от действий оккупантов. Фото: скриншот

Украинские правоохранители начали расследование очередных военных преступлений оккупантов — на этот раз в Донецкой области. Известно о расстреле нескольких гражданских, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в воскресенье, 27 октября.

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ВСУ оказывают помощь гражданским в Селидово. Фото: скриншот

Военные преступления оккупантов в Донецкой области

27 октября в нескольких Telegram-каналах опубликована информация об убийствах оккупантами мирных жителей в городе Селидово. По этим фактам начато расследование.

Известно, что представители российской армии, вероятно, из автоматического оружия расстреляли гражданский автомобиль в Селидово. В автомобиле находились два гражданина, один из них был ранен.

"После этого на место происшествия прибыли военные ВСУ и, оттянув с линии огня пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали гражданских из-под обстрелов. Предварительно это произошло 24 октября 2024 года", — говорится в сообщении.

Также, по данным СМИ, враг расстрелял в городе двух женщин.

"В районе частного сектора, практически не пострадавшего от активных боевых действий, находятся тела погибших гражданских. То есть эти убийства совершались, предварительно, уже после взятия под контроль этих территорий противником", — отметили в прокуратуре.

Открыто уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление событий и идентификацию жертв оккупантов.

Публикация Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в последнее время все чаще стала появляться информация о казни украинских военнопленных. Российские командиры, по всей видимости, поощряют расстрелы бойцов ВСУ.

Также Новини.LIVE писали, что под Бахмутом оккупанты расстреляли, вероятно, раненого военнослужащего Вооруженных сил Украины. По факту этого инцидента начато расследование.