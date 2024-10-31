У Генштабі ЗСУ заперечили захоплення Селидового

Генштаб ЗСУ заперечив захоплення окупантами Селидового — деталі
Українські захисники продовжують відбивати російські штурми у напрямку міста Селидове, що на Донеччині. У Генштабі Збройних сил України повідомили про ситуацію на фронті.
Про це стало відомо зі зведення Генштабу ЗСУ у четвер, 31 жовтня.
Ситуація у Селидовому
За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України відбили штурми росіян у напрямку міста Селидове Донеччини. Загалом за добу українські військові відбили 28 штурмів військ РФ, які вони намагалися провести у бік Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Сухого Яру, Новогродівки, Вишневого, Крутого Яру та Селидового.
Карта Deepstate Селидове
Зазначимо, що на онлайн-карті бойових дій Deepstate зазначено, що станом на 30 жовтня Селидове нібито опинилось під контролем російських військ.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що росіяни розстріляли цивільних мешканців Селидового. Омбудсман України Дмитро Лубінець відреагував на воєнний злочин росіян. Також аналітики Forbes припускають, що росіяни хочуть повторити "Вугледарський сценарій" у Селидовому.
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