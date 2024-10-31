У Генштабі ЗСУ заперечили захоплення Селидового

Руїни у Селидовому. Фото: REUTERS/Радіо Свобода/Сергій Нужненко

Українські захисники продовжують відбивати російські штурми у напрямку міста Селидове, що на Донеччині. У Генштабі Збройних сил України повідомили про ситуацію на фронті.

Про це стало відомо зі зведення Генштабу ЗСУ у четвер, 31 жовтня.

Читайте також:

Ситуація у Селидовому

За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України відбили штурми росіян у напрямку міста Селидове Донеччини. Загалом за добу українські військові відбили 28 штурмів військ РФ, які вони намагалися провести у бік Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Сухого Яру, Новогродівки, Вишневого, Крутого Яру та Селидового.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Карта Deepstate Селидове

Зазначимо, що на онлайн-карті бойових дій Deepstate зазначено, що станом на 30 жовтня Селидове нібито опинилось під контролем російських військ.

Карта бойових дій. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що росіяни розстріляли цивільних мешканців Селидового. Омбудсман України Дмитро Лубінець відреагував на воєнний злочин росіян. Також аналітики Forbes припускають, що росіяни хочуть повторити "Вугледарський сценарій" у Селидовому.