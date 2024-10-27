"Вугледарський сценарій" сценарій для ЗСУ в Селідовому

Російські загарбники на бронетехніці. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські загарбники можуть частково оточити Селидове, що на Донеччині, щоб змусити Збройні сили України відступити. Таким чином вони можуть повторити "Вугледарський сценарій", коли для захоплення було застосовано саме таку тактику.

Про йдуться у матеріалі Forbes.

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"Вугледарський сценарій" окупантів

Росіяни прорвалися на південь від Селидового у Донецькій області. Тепер вони просуваються вздовж залізниці до околиць села Вишневе. Те, що на околицях Вишневого є росіяни, означає, що українці в Селидовому, включно з гвардійцями Карадагської бригади, ймовірно, будують плани відступу.

Це стандартна російська тактика часткового оточення укріпленого населеного пункту, щоб змусити захисників відійти. Нещодавно це сталося у Вугледарі, колишньому українському опорному пункті за 53 кілометри на південь від Покровська, де українська бригада трималася два роки, перш ніж більша російська сила нарешті обступила її з флангу.

Не зважаючи на щоденні втрати, які сягають понад тисячу осіб, російські військові використовують кадрову кризу в ЗСУ, щоб просуватися на кількох напрямках на сході.

Західний аналітик Девід Акс акцентує увагу на тому, що місто Покровськ залишається важливою ціллю для окупантів, оскільки він є південним рубежем "укріпленого поясу" міст, які розташовані на південь від Слов’янська. Але Покровськ набагато важча ціль, ніж Селидове.

Український Центр оборонних стратегій дає оптимістичні прогнози, що Покровська вдасться втримати.

"Майбутня битва за Покровськ стане кульмінацією наступальної операції противника. До кінця цього року ворог не тільки не зможе окупувати Донецьку область в її адміністративних межах, але й не зможе захопити "пояс фортець"", — прогнозують аналітики Центру.

Заголовок статті у Forbes. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що поблизу Селидового російські загарбники стратили чотирьох полонених бійців Національної гвардії України. Їх тіла були виявлені українськими захисниками після відбиття у росіян втрачених позицій.

Нагадуємо, що російські загарбники наближаються до Селидового з півдня. Зараз вони перебувають за 1-1,5 км від населеного пункту Донецької області, який, найімовірніше, штурмуватимуть.