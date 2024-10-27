"Угледарский сценарий" сценарий для ВСУ в Селидово

Российские захватчики на бронетехнике. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские захватчики могут частично окружить Селидово на Донетчине, чтобы заставить Вооруженные силы Украины отступить. Таким образом они могут повторить "Угледарский сценарий", когда для захвата была применена именно такая тактика.

Об этом идет речь в материале Forbes.

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"Угледарский сценарий" оккупантов

Россияне прорвались к югу от Селидово в Донецкой области. Теперь они продвигаются вдоль железной дороги к окрестностям Вишневого. То, что на окраинах Вишневого есть россияне, означает, что украинцы в Селидово, включая гвардейцев Карадагской бригады, вероятно, строят планы отступления.

Это стандартная российская тактика частичного окружения укрепленного населённого пункта, чтобы заставить защитников отойти. Недавно это произошло в Угледаре, бывшем украинском опорном пункте в 53 километрах к югу от Покровска, где украинская бригада держалась два года, прежде чем большая российская сила наконец-то обступила ее с фланга.

Несмотря на ежедневные потери, которые превышают тысячу человек, российские военные используют кадровый кризис в ВСУ, чтобы продвигаться на нескольких направлениях на востоке.

Западный аналитик Дэвид Акс акцентирует внимание на том, что город Покровск остается важной целью для оккупантов, поскольку он является южным рубежом "укрепленного пояса" городов, расположенных к югу от Славянска. Но Покровск гораздо труднее цель, чем Селидово.

Украинский Центр оборонных стратегий дает оптимистичные прогнозы, что Покровск удастся удержать.

"Будущая битва за Покровск станет кульминацией наступательной операции противника. До конца этого года враг не только не сможет оккупировать Донецкую область в ее административных пределах, но и не сможет захватить "пояс крепостей"", — прогнозируют аналитики Центра.

Заголовок статьи у Forbes. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что вблизи Селидово российские захватчики казнили четырех пленных бойцов Национальной гвардии Украины. Их тела были обнаружены украинскими защитниками после отражения у россиян утраченных позиций.

Напоминаем, что российские захватчики приближаются к Селидово с юга. Сейчас они находятся в 1-1,5 км от населенного пункта Донецкой области, который, скорее всего, будут штурмовать.