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Росіяни просуваються до Селидового — військовий прокоментував ситуацію

3 жовтня 2024 09:29
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Росіяни наближаються до Селидового
Російські загарбники. Фото: росЗМІ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російські загарбники наближаються до Селидового з півдня. Зараз вони перебувають за 1-1,5 км від населеного пункту Донецької області, який скоріш за все штурмуватимуть.

Про це повідомляє офіцер ЗСУ із позивним "Алекс" у четвер, 3 жовтня.

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"Противник просунувся на півдні та закріпився в посадках, в тому районі, де червоний кружечок на карті..." — розповів військовий.

ворог просувається до Селидового
Ворог наближається до Селидового. Фото: Telegram

"Алекс" додав, що ситуація лишається складною. Він не виключає, що окупанти спробують паралельно тиснути на півночі та на сході від міста, щоб зайти в нього.

Також за інформацією Генштабу, від початку минулої доби росіяни на Покровському напрямку 29 разів намагалися прорвати українську оборону поблизу низки населених пунктів, серед яких і Селидове.

Нагадаємо, 2 жовтня в мережі поширилася інформація, що окупанти вдарили по Вовчанську найпотужнішим неядерним боєприпасом у світі. Ймовірно, йдеться про вакуумну бомбу ОДАБ-9000. Водночас у мережі писали, що на відео був Вугледар, однак це також не підтвердилося.

Також у  ЗСУ офіційно підтвердили вихід з Вугледару. В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ворог зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів українських військ. 

ЗСУ Україна окупанти війна в Україні Росія

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