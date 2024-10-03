Росіяни наближаються до Селидового

Російські загарбники. Фото: росЗМІ

Російські загарбники наближаються до Селидового з півдня. Зараз вони перебувають за 1-1,5 км від населеного пункту Донецької області, який скоріш за все штурмуватимуть.

Про це повідомляє офіцер ЗСУ із позивним "Алекс" у четвер, 3 жовтня.

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"Противник просунувся на півдні та закріпився в посадках, в тому районі, де червоний кружечок на карті..." — розповів військовий.

Ворог наближається до Селидового. Фото: Telegram

"Алекс" додав, що ситуація лишається складною. Він не виключає, що окупанти спробують паралельно тиснути на півночі та на сході від міста, щоб зайти в нього.

Також за інформацією Генштабу, від початку минулої доби росіяни на Покровському напрямку 29 разів намагалися прорвати українську оборону поблизу низки населених пунктів, серед яких і Селидове.

Нагадаємо, 2 жовтня в мережі поширилася інформація, що окупанти вдарили по Вовчанську найпотужнішим неядерним боєприпасом у світі. Ймовірно, йдеться про вакуумну бомбу ОДАБ-9000. Водночас у мережі писали, що на відео був Вугледар, однак це також не підтвердилося.

Також у ЗСУ офіційно підтвердили вихід з Вугледару. В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ворог зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів українських військ.