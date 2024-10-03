Россияне приближаются к Селидову

Российские захватчики. Фото: росСМИ

Российские захватчики приближаются к Селидово с юга. Сейчас они находятся в 1-1,5 км от населенного пункта Донецкой области, который скорее всего будут штурмовать.

Об этом сообщает офицер ВСУ с позывным "Алекс" в четверг, 3 октября.

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"Противник продвинулся на юге и закрепился в посадках, в том районе, где красный кружочек на карте..." — рассказал военный.

Враг приближается к Селидово. Фото: Telegram

"Алекс" добавил, что ситуация остается сложной. Он не исключает, что оккупанты попытаются параллельно давить на севере и к востоку от города, чтобы зайти в него.

Также по информации Генштаба, с начала минувших суток россияне на Покровском направлении 29 раз пытались прорвать украинскую оборону вблизи ряда населенных пунктов, среди которых и Селидово.

Напомним, 2 октября в сети распространилась информация, что оккупанты ударили по Волчанску самым мощным неядерным боеприпасом в мире. Вероятно, речь идет о вакуумной бомбе ОГАБ-9000. В то же время в сети писали, что на видео был Угледар, однако это также не подтвердилось.

Также в ВСУ официально подтвердили выход из Угледара. В ОСУВ "Хортица" сообщили, что враг сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, истощивших оборону подразделений украинских войск.