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Дочь и жена дождались мужа из плена — щемящие кадры

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Дата публикации 25 мая 2025 17:56
Обмен пленными 1000 на 1000 — военного встретили дочь и жена
Возвращение украинского военного из плена. Фото: Новини.LIVE

Третий обмен пленными состоялся в воскресенье, 25 мая. Сегодня из российской неволи вернулось 303 воина. Одного из них ждала маленькая дочь и жена.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Как дочь и жена встретили из плена военного

Украинский военный Виктор 25 мая вернулся из российского плена. Мужчину встретили родные девушки: его дочь Милана и жена Ирина.

Обмін військовополоненими 25 травня
Возвращение украинского военного из плена. Фото: Новини.LIVE
Донька дочекалась батька з полону 25 травня
Семья с военным, который вернулся из плена. Фото: Новини.LIVE
Обмін полоненими 1000 на 1000
Обмен пленными 25 мая. Фото: Новини.LIVE
Третій день обміну полоненими
Дочь дождалась отца из плена. Фото: Новини.LIVE
Обмін полоненими 25 травня
Пленный вместе с семьей. Фото: Новини.LIVE

Как известно, во время третьего этапа обмена пленными домой вернулось 303 воина. В общем, за три дня из российской неволи забрали 1000 человек.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов показал щемящее видео с обмена военнопленных. По его словам, работа по освобождению всех продолжается.

Кроме того, в Координационном штабе рассказали, что интересует освобожденных из плена бойцов. В неволе украинцы находились в информационной изоляции.

семья военные пленные война в Украине обмен пленными
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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