Обмен пленными 1000 на 1000 — военного встретили дочь и жена

Дочь и жена дождались мужа из плена — щемящие кадры
Третий обмен пленными состоялся в воскресенье, 25 мая. Сегодня из российской неволи вернулось 303 воина. Одного из них ждала маленькая дочь и жена.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Как дочь и жена встретили из плена военного
Украинский военный Виктор 25 мая вернулся из российского плена. Мужчину встретили родные девушки: его дочь Милана и жена Ирина.
Как известно, во время третьего этапа обмена пленными домой вернулось 303 воина. В общем, за три дня из российской неволи забрали 1000 человек.
Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов показал щемящее видео с обмена военнопленных. По его словам, работа по освобождению всех продолжается.
Кроме того, в Координационном штабе рассказали, что интересует освобожденных из плена бойцов. В неволе украинцы находились в информационной изоляции.
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