Обмен пленными 1000 на 1000 — военного встретили дочь и жена

Возвращение украинского военного из плена. Фото: Новини.LIVE

Третий обмен пленными состоялся в воскресенье, 25 мая. Сегодня из российской неволи вернулось 303 воина. Одного из них ждала маленькая дочь и жена.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Украинский военный Виктор 25 мая вернулся из российского плена. Мужчину встретили родные девушки: его дочь Милана и жена Ирина.

Возвращение украинского военного из плена. Фото: Новини.LIVE

Семья с военным, который вернулся из плена. Фото: Новини.LIVE

Обмен пленными 25 мая. Фото: Новини.LIVE

Дочь дождалась отца из плена. Фото: Новини.LIVE

Пленный вместе с семьей. Фото: Новини.LIVE

Как известно, во время третьего этапа обмена пленными домой вернулось 303 воина. В общем, за три дня из российской неволи забрали 1000 человек.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов показал щемящее видео с обмена военнопленных. По его словам, работа по освобождению всех продолжается.

Кроме того, в Координационном штабе рассказали, что интересует освобожденных из плена бойцов. В неволе украинцы находились в информационной изоляции.