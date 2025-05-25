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Головна Армія Донька та дружина дочекались чоловіка з полону — щемливі кадри

Донька та дружина дочекались чоловіка з полону — щемливі кадри

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Дата публікації: 25 травня 2025 17:56
Обмін полоненими 1000 на 1000 — військового зустріли донька і дружина
Повернення українського військового з полону. Фото: Новини.LIVE

Третій обмін полоненими відбувся у неділю, 25 травня. Сьогодні з російської неволі повернулося 303 воїни. Одного із них чекала маленька донька та дружина.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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 Як донька та дружина зустріли з полону військового

Український військовий Віктор 25 травня повернувся з російського полону. Чоловіка зустріли найрідніші дівчата: його донечка Мілана та дружина Ірина.

Обмін військовополоненими 25 травня
Повернення українського військового з полону. Фото: Новини.LIVE
Донька дочекалась батька з полону 25 травня
Сім'я з військовим, який повернувся з полону. Фото: Новини.LIVE  
Обмін полоненими 1000 на 1000
Обмін полоненими 25 травня. Фото: Новини.LIVE
Третій день обміну полоненими
Донька дочекалась батька з полону. Фото: Новини.LIVE 
Обмін полоненими 25 травня
Полонений разом з сім'єю. Фото: Новини.LIVE

Як відомо, під час третього етапу обміну полоненими додому повернулося 303 воїни. Загалом, за три дні з російської неволі забрали 1000 людей.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР Кирило Буданов показав щемливе відео з обміну військовополонених. За його словами, робота з визволення всіх продовжується.

Крім того, у Координаційному штабі розповіли, що цікавить звільнених з полону бійців. У неволі українці перебували в інформаційній ізоляції. 

родина військові полонені війна в Україні обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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