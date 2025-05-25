Обмін полоненими 1000 на 1000 — військового зустріли донька і дружина

Донька та дружина дочекались чоловіка з полону — щемливі кадри
Третій обмін полоненими відбувся у неділю, 25 травня. Сьогодні з російської неволі повернулося 303 воїни. Одного із них чекала маленька донька та дружина.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Як донька та дружина зустріли з полону військового
Український військовий Віктор 25 травня повернувся з російського полону. Чоловіка зустріли найрідніші дівчата: його донечка Мілана та дружина Ірина.
Як відомо, під час третього етапу обміну полоненими додому повернулося 303 воїни. Загалом, за три дні з російської неволі забрали 1000 людей.
Нагадаємо, раніше очільник ГУР Кирило Буданов показав щемливе відео з обміну військовополонених. За його словами, робота з визволення всіх продовжується.
Крім того, у Координаційному штабі розповіли, що цікавить звільнених з полону бійців. У неволі українці перебували в інформаційній ізоляції.
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