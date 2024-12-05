Прорыв фронта – какова реальная ситуация на поле боя

Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE

В Украине пока нет никаких признаков обвала фронта. Хотя есть тактические потери, линия фронта все еще стабильна.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в эфире "Мы-Украина".

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Братчук объяснил, что сейчас о прорыве или коллапсе на линии фронта речь не идет и привел в пример Сирию, где обвал закончился массовым дезертирством.

"Когда говорят об обвале фронта, то это нужно посмотреть на ситуацию в Сирии. Обвал там очень ярко показан армией асадитов, которые покидают технику, которые бегут, и там вообще линия фронта исчезла, потому что идет наступление. Вот это прорыв и обвал. У нас, несмотря на тактические потери, этого всего не наблюдается", — отметил представитель Украинской добровольческой армии Юг.

Напомним, слухи о прорыве фронта появились в СМИ недавно. На них отреагировал и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, заявивший, что ситуация на Запорожском направлении под контролем.

Вместе с тем в российской армии выросли потери в ноябре.

Между тем, две европейские страны заявили о рассмотрении возможности разместить свои войска в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма Украине.