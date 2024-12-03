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Дві країни Європи розглядають розміщення військ в Україні

3 грудня 2024 08:12
Євгенія Брюховецька - редактор
Франція та Британія хочуть розмістити війська в Україні
Французькі військові. Ілюстративне фото: lindependant.fr
Євгенія Брюховецька - редактор

Високопоставлений чиновник НАТО повідомив, що Велика Британія та Франція розглядають можливість розміщення своїх військ в Україні. Таким чином вони хочуть гарантувати безпеку у разі переговорів з Росією.

Про це пише Радіо Свобода.

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Розміщення військ в Україні

Одним із варіантів гарантування безпеки у разі мирних перемовин з Росією пропонують розміщення військ Франції та Великої Британії на території України. Вони перебуватимуть на лінії розмежування та здійснюватимуть моніторинг режиму припинення вогню.

За словами чиновника НАТО, про це країни говорять окремо, а не на рівні НАТО. Вони намагаються підготувати варіанти для різних сценаріїв розвитку подій, аби мати готові варіанти підтримки України у разі питань від США, як саме можуть допомогти країни Європи.

Розробка конкретних варіантів також треба, аби забезпечити участь європейських союзників у мирних перемовинах України та Росії за посередництва адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, новий президент Євроради Антоніу Кошта прибув із візитом до Києва, де з ним зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Кореспондентка Новини.LIVE побувала на пресбрифінгу представника ЄС та українського президента та назвала головні теми зустрічі.

Франція російські війська окупанти Велика Британія війна в Україні фронт

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