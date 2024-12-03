Франция и Великобритания хотят разместить войска в Украине

Французские военные. Иллюстративное фото: lindependant.fr

Высокопоставленный чиновник НАТО сообщил, что Великобритания и Франция рассматривают возможность размещения своих войск в Украине. Таким образом, они хотят обеспечить безопасность в случае переговоров с Россией.

Об этом пишет Радио Свобода.

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Размещение войск в Украине

Одним из вариантов обеспечения безопасности в случае мирных переговоров с Россией предлагают размещение войск Франции и Великобритании на территории Украины. Они будут находиться на линии разграничения и мониторинг режима прекращения огня.

По словам чиновника НАТО, об этом страны говорят отдельно, а не на уровне НАТО. Они пытаются подготовить варианты для разных сценариев развития событий, чтобы иметь готовые варианты поддержки Украины в случае вопросов от США, как именно могут помочь страны Европы.

Разработка конкретных вариантов также необходима, чтобы обеспечить участие европейских союзников в мирных переговорах Украины и России при посредничестве администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, новый президент Евросовета Антониу Кошта прибыл с визитом в Киев, где встретился с ним Президент Украины Владимир Зеленский.

Корреспондент Новини.LIVE побывала на прессбрифинге представителя ЕС и украинского президента и назвала главные темы встречи.