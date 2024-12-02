Росіяни у листопаді втратили техніки на 3 мільярди і кожного дня втрачають понад 2 тисячі бійців

Знищена техніка російських окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

У листопаді російська армія зазнала рекордних втрат завдяки звитязі бійців ЗСУ. Тільки з фінансової точки зору, без врахування людських втрат, окупанти лишились без техніки на 3 мільярди доларів.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

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Втрати армії РФ у листопаді. Фото: Міноборони

Згідно з отриманими даними, зафіксовано ліквідацію та поранення 45 720 військовослужбовців, що відповідає більш ніж трьом мотострілецьким дивізіям сухопутних військ. Це найвищий показник втрат за добу з початку вторгнення — 2030 осіб окупантів на добу.

Також втрачено значну кількість техніки: 307 танків (майже 10 батальйонів), 899 бойових броньованих машин (еквівалент майже чотирьох мотострілецьких дивізій) та 884 артилерійські системи (умовно 49 артдивізіонів).

Нагадаємо, на Сумщині прикордонники продовжують ефективно виконувати бойові завдання. Вони показали, як завдали удару по БК росіян.

Раніше Головне управління розвідки оприлюднило відео, на якому українські бійці ефективно застосовують дрони проти окупантів на Запорізькому напрямку.