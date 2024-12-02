Россияне в ноябре потеряли техники на 3 миллиарда и ежедневно теряют более 2 тысяч бойцов

Уничтоженная техника российских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

В ноябре российская армия понесла рекордные потери благодаря усилиям бойцов ВСУ. Только с финансовой точки зрения, без учета человеческих потерь, оккупанты остались без техники на 3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Министерство обороны.

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Утраты армии РФ в ноябре. Фото: Минобороны

Согласно полученным данным, зафиксирована ликвидация и ранение 45 720 военнослужащих, что соответствует более чем трем мотострелковым дивизиям сухопутных войск. Это самый высокий показатель потерь в сутки с начала вторжения — 2030 человек оккупантов в сутки.

Также потеряно значительное количество техники: 307 танков (почти 10 батальонов), 899 боевых бронированных машин (эквивалент почти четырех мотострелковых дивизий) и 884 артиллерийские системы (условно 49 артдивизионов).

Напомним, в Сумской области пограничники продолжают эффективно выполнять боевые задания. Они показали, как нанесли удар по БК россиян.

Ранее Главное управление разведки обнародовало видео, на котором украинские бойцы эффективно применяют дроны против оккупантов в Запорожском направлении.