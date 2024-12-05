Прорив фронту — яка реальна ситуація на полі бою

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE

В Україні наразі немає жодних ознак обвалу фронту. Хоча є тактичні втрати, лінія фронту досі стабільна.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в ефірі "Ми-Україна".

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Братчук пояснив, що наразі про прорив чи колапс на лінії фронту не йдеться та навів у приклад Сирію, де обвал закінчився масовим дезертирством.

"Коли говорять про обвал фронту, то це треба подивитися на ситуацію в Сирії. Обвал там дуже яскраво показано армією асадитів, які залишають техніку, які тікають і там взагалі лінія фронту зникла, тому що йде наступ. Ось це прорив і обвал. У нас, не дивлячись на тактичні втрати, цього всього не спостерігається", — зазначив речник Української добровольчої армії Південь.

Нагадаємо, чутки про прорив фронту з'явилися у ЗМІ нещодавно. На них відреагував й Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який заявив, що ситуація на Запорізькому напрямку під контролем.

Разом з тим в російській армії зросли втрати у листопаді.

Тим часом дві європейські країни заявили про розгляд можливості розмістити свої війська в Україні.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо повернення Криму Україні.