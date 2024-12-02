Україна хоче повернути території дипломатичним шляхом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Kyodo News

Президент України Володимир Зеленський заявив про прагнення якнайшвидшого завершення війни в Україні. Водночас країна хоче повернути окуповані Росією території дипломатичним шляхом.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю, яке оприлюднило Kyodo News у понеділок, 2 грудня.

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Так, Україна прагне якнайшвидшого завершення війни та повернення Росією частини своєї території за допомогою дипломатії. За словами Зеленського, це стане можливим після того, як членство країни в НАТО стане визначеним.

Водночас він наголосив на "недостатній" підтримці з боку партнерів через швидке просування Росії на сході. Президент закликав НАТО якнайшвидше запросити Україну на переговори про членство в Альянсі.

Український лідер підтвердив, що наразі важко повернути силою деякі з окупованих територій, включно з Кримом, тому що армії не вистачає сил для цього.

"Це правда. Ми повинні знайти дипломатичні рішення", — сказав Зеленський.

Але він наголосив, що такі кроки можуть розглядатися лише тоді, коли Україна буде достатньо сильною, аби Росія не змогла розпочати нову війну.

Раніше Зеленський заявив, що Україна ніколи юридично не визнає російську окупацію своїх територій. Вступ до НАТО та ЄС є ключовими гарантіями безпеки для нашої країни.

Також він назвав три країни, які є основними скептиками стосовно вступу України до НАТО.