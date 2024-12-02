Украина хочет вернуть территории дипломатическим путем

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Kyodo News

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении к скорейшему завершению войны в Украине. В то же время страна хочет вернуть оккупированные Россией территории при помощи дипломатического пути.

Об этом Зеленский сказал в интервью, которое обнародовало Kyodo News в понедельник, 2 декабря.

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Так, Украина стремится к скорейшему завершению войны и возвращению Россией части своей территории при помощи дипломатии. По словам Зеленского, это станет возможно после того, как членство страны в НАТО будет определенным.

В то же время он отметил "недостаточную" поддержку со стороны партнеров в связи с быстрым продвижением России на востоке. Президент призвал НАТО как можно скорее пригласить Украину на переговоры о членстве в Альянсе.

Украинский лидер подтвердил, что сейчас трудно вернуть силой некоторые из оккупированных территорий, включая Крым, потому что армии не хватает сил для этого.

"Это правда. Мы должны найти дипломатические решения", — сказал Зеленский.

Но он подчеркнул, что такие шаги могут рассматриваться только тогда, когда Украина будет достаточно сильна, чтобы Россия не смогла начать новую войну.

Ранее Зеленский заявил, что Украина никогда юридически не признает российскую оккупацию своих территорий. Вступление в НАТО и ЕС является ключевыми гарантиями безопасности нашей страны.

Также он назвал три страны, которые являются основными скептиками вступления Украины в НАТО.