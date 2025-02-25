Буданов раскритиковал международное право в войне в Украине

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что в вопросе российско-украинской войны международное право "спит". Он отметил, что это происходит, когда идет война в географическом центре Европы.

Об этом Буданов заявил во время Специальной встречи YES до 24 февраля, организованной Фондом Виктора Пинчука, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Международное право

"Право силы существовало всегда, но существовало в определенных рамках. Сейчас этот период и это факт, надо признать, что это произошло. Именно то, о чем мы говорим сейчас это подтверждение этого. Вы понимаете, что в географическом центре Европы происходят страшные вещи", — сказал Буданов.

Он отметил, что сотни тысяч людей пострадавших, вынужденно переселенных, а людей, которые живут в оккупации, — их миллионы. Раненые, убитые, замученные. Глава ГУР отметил, что мы вернулись во времена Второй мировой войны, когда существуют концлагеря, хоть и под другим названием.

По словам Буданова, большое количество людей погибло в российском плену. Также каждый день ракеты и дроны убивают гражданских людей, военных среди них — небольшой процент.

"Посмотрите на объекты, куда прилетает, — это не военные цели. Но это все происходит в центре Европы, три года полномасштабно и 11 лет. Так где международное право? Оно спит, или возможно его не существовало?", — подытожил глава разведки.

Ранее Буданов объяснил, почему Украина не может уничтожить заводы по производству "шахедов" на территории России.

Также он считает, что война в Украине закончится уже в этом году, поскольку России нужна передышка для восстановления сил.