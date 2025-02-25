Виробництво "шахедів" у РФ — Буданов пояснив, чому заводи неможливо знищити

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР

Очільник Головного Управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна не може знищити заводи з виробництва дронів "шахед" у Росії. За його словами, існує три причини.

Про це Буданов сказав у коментарі Новини.LIVE.

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Буданов пояснив, що першою причиною неможливості знищення таких об'єктів є їхня достатня віддаленість, другою — росіяни прикривають ці заводи потужними засобами РЕБ та ППО.

Водночас аби уразити виробництво дронів, необхідно пройти першу лінію оборони, яка розміщена вздовж нашого фронту. По-третє — такі об'єкти є "площадними", а їхні розміри обчислюються в кілометрах.

"А дрон це засіб повітряного нападу, який несе досить обмежений заряд. Він призначений для точкових об'єктів, а нам треба нищити площадні", — зазначив голова ГУР.

Він додав, що для цього Україні потрібні ракети, але зброя власного виробництва на такі дальності не літає поки що.

Раніше Буданов спрогнозував інтенсивність подальших атак російських дронів-камікадзе на Україну.

За словами Президента України Володимира Зеленського, за останній тиждень росіяни запустили майже 1150 ударних безпілотників по Україні.