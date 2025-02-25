Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Буданов сказал, почему не выходит уничтожить заводы "шахедов" РФ arrow

Буданов сказал, почему не выходит уничтожить заводы "шахедов" РФ

25 февраля 2025 16:23
Евгения Брюховецкая - редактор
Производство "шахедов" в РФ — Буданов объяснил, почему заводы невозможно уничтожить
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР
Евгения Брюховецкая - редактор

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина не может уничтожить заводы по производству дронов "шахед" в России. По его словам, существует три причины.

Об этом Буданов сказал в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Производство шахедов в России

Буданов объяснил, что первой причиной невозможности уничтожения таких объектов является их достаточная удаленность, второй — россияне прикрывают эти заводы мощными средствами РЭБ и ПВО.

В то же время, чтобы поразить производство дронов, необходимо пройти первую линию обороны, которая размещена вдоль нашего фронта. В-третьих — такие объекты являются "площадными", а их размеры исчисляются в километрах.

"А дрон это средство воздушного нападения, которое несет достаточно ограниченный заряд. Он предназначен для точечных объектов, а нам надо уничтожать площадные", — отметил глава ГУР.

Он добавил, что для этого Украине нужны ракеты, но оружие собственного производства на такие дальности не летает пока.

Ранее Буданов спрогнозировал интенсивность дальнейших атак российских дронов-камикадзе на Украину.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, за последнюю неделю россияне запустили почти 1150 ударных беспилотников по Украине.

завод Кирилл Буданов дроны война в Украине производство 3 года войны
Реклама
Реклама
Реклама