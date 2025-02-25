Производство "шахедов" в РФ — Буданов объяснил, почему заводы невозможно уничтожить

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина не может уничтожить заводы по производству дронов "шахед" в России. По его словам, существует три причины.

Об этом Буданов сказал в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Производство шахедов в России

Буданов объяснил, что первой причиной невозможности уничтожения таких объектов является их достаточная удаленность, второй — россияне прикрывают эти заводы мощными средствами РЭБ и ПВО.

В то же время, чтобы поразить производство дронов, необходимо пройти первую линию обороны, которая размещена вдоль нашего фронта. В-третьих — такие объекты являются "площадными", а их размеры исчисляются в километрах.

"А дрон это средство воздушного нападения, которое несет достаточно ограниченный заряд. Он предназначен для точечных объектов, а нам надо уничтожать площадные", — отметил глава ГУР.

Он добавил, что для этого Украине нужны ракеты, но оружие собственного производства на такие дальности не летает пока.

Ранее Буданов спрогнозировал интенсивность дальнейших атак российских дронов-камикадзе на Украину.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, за последнюю неделю россияне запустили почти 1150 ударных беспилотников по Украине.