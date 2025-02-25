Буданов розкритикував міжнародне право у війні в Україні

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Керівник Головного Управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що у питанні російсько-української війни міжнародне право "спить". Він наголосив, що це відбувається, коли триває війна у географічному центрі Європи.

Про це Буданов заявив під час Спеціальної зустрічі YES до 24 лютого, організованої Фондом Віктора Пінчука, передають Новини.LIVE.

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Міжнародне право

"Право сили існувало завжди, але існувало в певних рамках. Зараз цей період і це факт, треба визнати, що це сталося. Саме те про що ми говоримо зараз це підтвердження цього. Ви розумієте, що в географічному центрі Європи відбуваються страшні речі", — сказав Буданов.

Він наголосив, що сотні тисяч людей постраждалих, вимушено переселених, а людей, які живуть в окупації, — їх мільйони. Поранені, вбиті, закатовані. Очільник ГУР зауважив, що ми повернулися до часів Другої світової війни, коли існують концтабори, хоч під іншою назвою.

За словами Буданова, велика кількість людей загинула в російському полоні. Також кожного дня ракети та дрони вбивають цивільних людей, військових серед них — невеликий відсоток.

"Подивіться про на об'єкти, куди прилітає, — це не військові цілі. Але це все відбувається в центрі Європи, три роки повномасштабно та 11 років. Так де міжнародне право? Воно спить, чи можливо його не існувало?" — підсумував голова розвідки.

Раніше Буданов пояснив, чому Україна не може знищити заводи із виробництва "шахедів" на території Росії.

Також він вважає, що війна в Україні закінчиться вже цього року, оскільки Росії треба перепочинок для відновлення сил.