Скільки РФ витрачає на війну - відповідь Буданова

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

41% основного бюджету Росії зараз йде на фінансування війни. Крім того, окупанти отримують зброю від своїх партнерів.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час спеціальної зустрічі YES до 24 лютого, яку організував фонд Віктора Пінчука, передають Новини.LIVE.

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Так, Кремль витрачає майже половину бюджету країни на те, щоб вести війну проти України.

Буданов також звернув увагу на інші важливі аспекти, зокрема зазначив, що 49% артилерійських боєприпасів (122 мм, 152 мм) та снарядів до реактивних систем залпового вогню, що постачаються до Росії, надходять з КНДР.

Нагадаємо, що Росія витрачає на війну більше, ніж Україна отримує допомоги від усіх союзників разом.

Раніше Путін висловив свою думку щодо початку роботи переговорного процесу стосовно війни в Україні. Він оцінив переговори між делегаціями США та РФ у Саудівській Аравії.