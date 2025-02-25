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Буданов раскрыл, сколько РФ тратит на войну

25 февраля 2025 16:40
Анастасия Писаненко - редактор
Сколько РФ тратит на войну — ответ Буданова
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Писаненко - редактор

41% основного бюджета России сейчас идет на финансирование войны. Кроме того, оккупанты получают оружие от своих партнеров.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время специальной встречи YES до 24 февраля, которую организовал фонд Виктора Пинчука, передают Новини.LIVE.

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Так, Кремль тратит почти половину бюджета страны на то, чтобы вести войну против Украины.

Буданов также обратил внимание на другие важные аспекты, в частности отметил, что 49% артиллерийских боеприпасов (122 мм, 152 мм) и снарядов к реактивным системам залпового огня, поставляемых в Россию, поступают из КНДР.

Напомним, что Россия тратит на войну больше, чем Украина получает помощи от всех союзников вместе взятых.

Ранее Путин высказал свое мнение относительно начала работы переговорного процесса по войне в Украине. Он оценил переговоры между делегациями США и РФ в Саудовской Аравии.

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