Бои в Волчанске — как ВСУ освобождали агрегатный завод

Волчанский агрегатный завод Фото: pravda.com.ua

В сентябре 2024 года украинские военные полностью освободили от российских оккупантов Волчанский агрегатный завод. Операция была тяжелой, но, несмотря на риск поражения своих, удалось обойтись без потерь.

Об этом рассказал командир минометной группы РДК Алексей "Молоток" Левкин в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Как ВСУ освобождали агрегатный завод в Волчанске

Левкин рассказал, что его группа "прикрывала" штурмовиков, создав дымовую завесу, а также вела артиллерийское прикрытие в условиях минимального расстояния до своих бойцов.

По словам военного, несмотря на риск поражения своих, операцию удалось провести без потерь. На флагштоке завода затем подняли флаг РДК.

В то же время бывший российский заключенный и сдавшийся в плен боец подразделения "Шторм-Z" Михаил Павлов сказал, что над зачисткой Волчанского агрегатного завода работали 18 бойцов РДК, а на каждое помещение уходило 2-3 дня.

Также он добавил, что во время штурма основных зданий враг не ожидал такой интенсивности действий. Это позволило бойцам РДК зайти с нескольких сторон, применяя минометы и БпЛА.

"Штурм админздания продолжался до вечера, а в 20:30 начались переговоры о сдаче в плен. Утром на следующий день противники выполнили условия и сдались без боя", — поделился деталями Павлов.

Напомним, 24 сентября в ГУР сообщили о зачистке завода в Волчанске и показали видео освобождение агрегатного завода от россиян.

Незадолго там назвали количество оккупантов, которых удалось взять в плен.

Кроме того, британская разведка объяснила, как успехи ВСУ в Волчанске повлияли на оккупантов.