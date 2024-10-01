Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Британська розвідка пояснила, як успіхи ЗСУ у Вовчанску вплинуть на окупантів arrow

Британська розвідка пояснила, як успіхи ЗСУ у Вовчанску вплинуть на окупантів

1 жовтня 2024 13:39
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Бої за Вовчанськ — розвідка Британії пояснила, як успіхи ЗСУ вплинуть на росіян
Зруйновані російськиим обстрілами житлові будинки у Вовчанську. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Успіхи Збройних сил України у Вовчанську Харківської області обмежать можливість просування росіян. Наприкінці вересня українські війська взяли контроль над хімічним заводом.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки у вівторок, 1 жовтня.

Читайте також:

ЗСУ можуть піти у контрнаступ

Британські розвідники зазначають, що хімзавод у Вовчанську був російським опорним пунктом, який давав можливість здійснювати тактичні операції на річці Вовча.

"Його втрата, швидше за все, обмежить можливості Сухопутних військ Росії для просування в Харківській області. Цілком ймовірно, що український контроль над заводом сприятиме подальшим контрнаступам на півночі міста, щоб відкинути збройні сили РФ назад до українсько-російського кордону", — йдеться к повідомленні.

Наголошується, що битва за Вовчанськ триває з травня 2024 року, коли росіяни почали наступальну операцію в Харківській області, щоб створити "буферну зону" для стримування та пом’якшення будь-яких українських атак у районі Бєлгорода.

"Це призвело до того, що Вовчанськ, який знаходиться за п'ять кілометрів на південь від українсько-російського кордону, став містом, де точилася запекла боротьба, і обидві сторони намагалися витіснити одна одну з цього району", — додали у міноборони Британії.

Там підкреслили, що Росія відвела сили з району Вовчанська для підтримки операцій у Курській області, де Україна взяла під контроль частину території у серпні 2024 року.

"Це зменшило можливості росіян у районі Вовчанська", — підсумували розвідники.

Раніше ми повідомляли, що втрата агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області стала для російського війська серйозним ударом по іміджу. Саме це підприємство зараз є об'єктом №1 для окупантів.

У ГУР пояснили, що контроль над цим підприємством покращить логістику Сил оборони, а також створить плацдарм для подальшого наступу та звільнення Вовчанська.

війна розвідка Харківська область війна в Україні Вовчанськ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:54 У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок удару — серед них є дитина

14:54 Окупанти втрачають свою перевагу на фронті за кількістю снарядів

Text

14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

14:48 У Харкові спалахнула масштабна пожежа — місто затянуло димом

14:37 В Охматдиті назвали кількість дітей, які щоденно отримують лікування

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

14:28 Жертва російського терору — померла дівчина, поранена під час обстрілу Одещини

14:22 Нова пошта змінила правила роботи в одній з країн ЄС — деталі

14:18 У Львові знову не обрали запобіжний захід Стахіву — яка причина

14:17 Енергоатом на 12 днів раніше приєднав енергоблок в енергосистему

14:08 Зняття з військового обліку — як отримати у ТЦК довідку про це

14:54 У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок удару — серед них є дитина

14:54 Окупанти втрачають свою перевагу на фронті за кількістю снарядів

14:48 У Харкові спалахнула масштабна пожежа — місто затянуло димом

14:37 В Охматдиті назвали кількість дітей, які щоденно отримують лікування

14:28 Жертва російського терору — померла дівчина, поранена під час обстрілу Одещини

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

14:22 Нова пошта змінила правила роботи в одній з країн ЄС — деталі

14:18 У Львові знову не обрали запобіжний захід Стахіву — яка причина

14:17 Енергоатом на 12 днів раніше приєднав енергоблок в енергосистему

14:08 Зняття з військового обліку — як отримати у ТЦК довідку про це

14:08 Росіяни наближаються до центру Вугледара — ОВА

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

Text

14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

Text

13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

Text

11:41 Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

Text

09:38 У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

08:00 День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

30 вересня 2024
Text

23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Text

19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня