Бої за Вовчанськ — розвідка Британії пояснила, як успіхи ЗСУ вплинуть на росіян

Зруйновані російськиим обстрілами житлові будинки у Вовчанську. Фото: скриншот

Успіхи Збройних сил України у Вовчанську Харківської області обмежать можливість просування росіян. Наприкінці вересня українські війська взяли контроль над хімічним заводом.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки у вівторок, 1 жовтня.

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Британські розвідники зазначають, що хімзавод у Вовчанську був російським опорним пунктом, який давав можливість здійснювати тактичні операції на річці Вовча.

"Його втрата, швидше за все, обмежить можливості Сухопутних військ Росії для просування в Харківській області. Цілком ймовірно, що український контроль над заводом сприятиме подальшим контрнаступам на півночі міста, щоб відкинути збройні сили РФ назад до українсько-російського кордону", — йдеться к повідомленні.

Наголошується, що битва за Вовчанськ триває з травня 2024 року, коли росіяни почали наступальну операцію в Харківській області, щоб створити "буферну зону" для стримування та пом’якшення будь-яких українських атак у районі Бєлгорода.

"Це призвело до того, що Вовчанськ, який знаходиться за п'ять кілометрів на південь від українсько-російського кордону, став містом, де точилася запекла боротьба, і обидві сторони намагалися витіснити одна одну з цього району", — додали у міноборони Британії.

Там підкреслили, що Росія відвела сили з району Вовчанська для підтримки операцій у Курській області, де Україна взяла під контроль частину території у серпні 2024 року.

"Це зменшило можливості росіян у районі Вовчанська", — підсумували розвідники.

Раніше ми повідомляли, що втрата агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області стала для російського війська серйозним ударом по іміджу. Саме це підприємство зараз є об'єктом №1 для окупантів.

У ГУР пояснили, що контроль над цим підприємством покращить логістику Сил оборони, а також створить плацдарм для подальшого наступу та звільнення Вовчанська.