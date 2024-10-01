Бои за Волчанск — разведка Британии объяснила, как успехи ВСУ повлияют на россиян

Жилые дома в Волчанске, разрушенные российскими обстрелами. Фото: скриншот

Успехи Вооруженных сил Украины в Волчанске Харьковской области ограничат возможность продвижения россиян. В конце сентября украинские войска взяли контроль над химическим заводом.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки во вторник, 1 октября.

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Британские разведчики отмечают, что химзавод в Волчанске был российским опорным пунктом, позволяющим осуществлять тактические операции на реке Волча.

"Его потеря, скорее всего, ограничит возможности Сухопутных войск России для продвижения в Харьковской области. По всей вероятности, украинский контроль над заводом будет способствовать дальнейшим контрнаступлениям на севере города, чтобы отбросить вооруженные силы РФ обратно к украинско-российской границе", — говорится в сообщении. сообщении.

Отмечается, что битва за Волчанск продолжается с мая 2024, когда россияне начали наступательную операцию в Харьковской области, чтобы создать "буферную зону" для сдерживания и смягчения любых украинских атак в районе Белгорода.

"Это привело к тому, что Волчанск, который находится в пяти километрах южнее украинско-российской границы, стал городом, где шла ожесточенная борьба, и обе стороны пытались вытеснить друг друга из этого района", — добавили в минобороны Британии.

Там подчеркнули, что Россия отвела силы из района Волчанска для поддержки операций в Курской области, где Украина взяла под контроль часть территории в августе 2024 года.

"Это уменьшило возможности россиян в районе Волчанска", — подытожили разведчики.

Ранее мы сообщали, что потеря агрегатного завода в Волчанске Харьковской области стала для российской армии серьезным ударом по имиджу. Именно это предприятие сейчас является объектом №1 для окупантов.

В ГУР объяснили, что контроль над этим предприятием улучшит логистику Сил обороны, а также создаст плацдарм для дальнейшего наступления и увольнения Волчанска.