Звільнення Вовчанського агрегатного заводу — ГУР розповіло деталі операції

Російський військовий здається в полон. Фото: підрозділ "Стугна"

Розвідники спецпідрозділу Головного управління розвідки (ГУР) спільно з бійцями підрозділів "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, "Терор" і БДК за тиждень звільнили Вовчанський агрегатний завод від окупантів. Командир спецпідрозділу ГУР пояснив, яке це має значення для бійців ЗСУ та в чому була унікальність операції.

Про це командир підрозділу "Стугна" у складі Спецпідрозділу Дмитро з псевдонімом "Лінукс" для LIGA.net.

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Звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Військовий пояснив, що звільнення Вовчанського агрегатного заводу зможе покращити логістику Сил оборони та спростити виконання подальших завдань для бійців ЗСУ. Таким чином українські військові зможуть створити плацдарм для подальшого наступу та звільнення Вовчанська.

Командир поділився, що раніше різні підрозділи Сил оборони України проводили розвідку боєм та заходили на територію заводу, а вже на початку вересня сформували план і початок зачистки.

Операція була складною та ризикованою

Російські війська не помітили накопичення та підхід основних сил ЗСУ, що забезпечило успіх операції. Втім, для українських захисників найскладнішим була повна зачистка заводу через особливість конструкції та планування приміщення.

"Найбільша проблема для повного зачищення заводу – це підвали та бункери. Там супротивники могли тримати оборону. Якщо порівнювати з усією історією нашої війни, навряд чи ми знайдемо подібні випадки захоплення промзони, обʼєкта такої складності за такий короткий термін", — пояснив командир.

Крім того, бійці ЗСУ не могли використовувати повною мірою артилерію через близькість будівель та перебування українських та ворожих сил. Втім, росіян це не зупиняло, бували випадки, коли вони били артилерією по своїх же військах.

Також було складно залучати бронетехніку через складну логістику та відрізаність річкою Вовча. Військовим ЗСУ доводилось голіруч доставляти необхідні боєприпаси.

"Левова частина тягаря впала на плечі наших піхотних підрозділів, які самі затягували вибухівку і "розбирали" будівлі, в яких перебували вороги", — сказав "Лінукс".

Нагадаємо, пресслужба ГУР повідомила у вівторок, 24 вересня, про зачистку заводу у Вовчанську та показала відео.

Згодом там назвали кількість окупантів, яких вдалося взяти в полон.