ГУР звільнило Вовчанський агрегатний завод на Харківщині

ГУР зачистило від окупантів завод у Вовчанську — вражаюче відео
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу. Їм вдалося ліквідувати усі ворожі сили, які перебували на його території.
Про це повідомила пресслужба ГУР у вівторок, 24 вересня.
Звільнення Вовчанського агрегатного заводу
У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову про успішне завершення операції. До неї були залучені спеціальні підрозділи ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК та "Терор".
Бійці ГУР методично зачищали будівлі заводу, вступаючи в запеклі сутички з противником у складних умовах щільної забудови. У певних випадках українські спецпризначенці змушені були застосовувати рукопашний бій.
Окупанти перетворили завод на пропагандистську "фортецю", залучивши до його оборони найпідготовленіші підрозділи, включно з бійцями 45-ї бригади спецпризначення повітряно-десантних військ.
Противник активно застосовував артилерію, дрони-камікадзе, авіабомби з наведенням та важкі вогнеметні системи "Солнцепьок". Попри потужний опір, спецпідрозділи ГУР успішно ліквідували ворога, взяли кількох військових у полон і тим самим розширили обмінний фонд.
Після зачистки всіх 30 будівель контроль над територією агрегатного заводу був переданий Збройним силам України.
Нагадаємо, ГУР перехопило розмову цивільних з Бєлгородської області. Вони говорили про моральний стан населення Росії.
Також 18 вересня у Росії, в Тверській області, через влучання безпілотника вибухнули склади ракетно-артилерійських боєприпасів, що у місті Торопець. В українській розвідці запевнили, що таких ударів на території РФ буде більше.
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