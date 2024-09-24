ГУР звільнило Вовчанський агрегатний завод на Харківщині

Вовчанський агрегатний завод. Фото: скриншот

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу. Їм вдалося ліквідувати усі ворожі сили, які перебували на його території.

Про це повідомила пресслужба ГУР у вівторок, 24 вересня.

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Звільнення Вовчанського агрегатного заводу

У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову про успішне завершення операції. До неї були залучені спеціальні підрозділи ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК та "Терор".

Бійці ГУР методично зачищали будівлі заводу, вступаючи в запеклі сутички з противником у складних умовах щільної забудови. У певних випадках українські спецпризначенці змушені були застосовувати рукопашний бій.

Окупанти перетворили завод на пропагандистську "фортецю", залучивши до його оборони найпідготовленіші підрозділи, включно з бійцями 45-ї бригади спецпризначення повітряно-десантних військ.

Противник активно застосовував артилерію, дрони-камікадзе, авіабомби з наведенням та важкі вогнеметні системи "Солнцепьок". Попри потужний опір, спецпідрозділи ГУР успішно ліквідували ворога, взяли кількох військових у полон і тим самим розширили обмінний фонд.

Після зачистки всіх 30 будівель контроль над територією агрегатного заводу був переданий Збройним силам України.

Нагадаємо, ГУР перехопило розмову цивільних з Бєлгородської області. Вони говорили про моральний стан населення Росії.

Також 18 вересня у Росії, в Тверській області, через влучання безпілотника вибухнули склади ракетно-артилерійських боєприпасів, що у місті Торопець. В українській розвідці запевнили, що таких ударів на території РФ буде більше.