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Росіяни нервують через війну проти України — перехоплення ГУР з Бєлгородської області

20 вересня 2024 20:23
Аркадій Пастула - Редактор
ГУР перехопило розмову росіян про моральний стан населення РФ
Росіянка з телефоном. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Головне управління розвідки України перехопило розмову цивільних з Бєлгородської області. Вони говорили про моральний стан населення Росії.

Перехоплену розмову ГУР опублікувало на своєму YouTube-каналі у п'ятницю, 20 вересня.

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Жінка з Бєлгородської області заявляє, що росіяни думають, що наразі триває "зачистка людей" — спочатку пандемія коронавірусу, а згодом війна.

"Там багато хто, там же ось обстріл був, ну в Бєлгороді, і там багато хто пише, типу чому ось це більше, ну раніше висвітлювали це скрізь, а тепер навіть не можна там відео відправити. Ну саме люди не хочуть відправляти, мабуть, вони втомилися вже від цього", — каже вона.

Росіянка заявила, що населення її країни нервує та кричить один на одного, оскільки ніхто не знає, що буде у майбутньому.

Вона додала, що жителі РФ втомилися від цього.

Нагадаємо, 18 вересня у Росії в Тверській області через влучання безпілотника вибухнули склади ракетно-артилерійських боєприпасів, що у місті Торопець. В українській розвідці запевнили, що таких ударів на території РФ буде більше.

Також російський президент Володимир Путін підписав указ збільшення кількості військовослужбовців у російських збройних силах на 180 тисяч осіб. Британська розвідка вважає, що це буде непростим завданням

росія війна росіяни Бєлгородська область ГУР

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