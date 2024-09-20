ГУР перехопило розмову росіян про моральний стан населення РФ

Росіяни нервують через війну проти України — перехоплення ГУР з Бєлгородської області
Головне управління розвідки України перехопило розмову цивільних з Бєлгородської області. Вони говорили про моральний стан населення Росії.
Перехоплену розмову ГУР опублікувало на своєму YouTube-каналі у п'ятницю, 20 вересня.
Перехоплена розмова росіян
Жінка з Бєлгородської області заявляє, що росіяни думають, що наразі триває "зачистка людей" — спочатку пандемія коронавірусу, а згодом війна.
"Там багато хто, там же ось обстріл був, ну в Бєлгороді, і там багато хто пише, типу чому ось це більше, ну раніше висвітлювали це скрізь, а тепер навіть не можна там відео відправити. Ну саме люди не хочуть відправляти, мабуть, вони втомилися вже від цього", — каже вона.
Росіянка заявила, що населення її країни нервує та кричить один на одного, оскільки ніхто не знає, що буде у майбутньому.
Вона додала, що жителі РФ втомилися від цього.
Нагадаємо, 18 вересня у Росії в Тверській області через влучання безпілотника вибухнули склади ракетно-артилерійських боєприпасів, що у місті Торопець. В українській розвідці запевнили, що таких ударів на території РФ буде більше.
Також російський президент Володимир Путін підписав указ збільшення кількості військовослужбовців у російських збройних силах на 180 тисяч осіб. Британська розвідка вважає, що це буде непростим завданням.
Читайте Новини.LIVE!