ГУР перехватило разговор россиян о моральном состоянии населения РФ

Россиянка с телефоном. Фото: росСМИ

Главное управление разведки Украины перехватило разговор гражданских из Белгородской области. Они говорили о моральном состоянии населения России.

Перехваченный разговор ГУР опубликовало на своем YouTube-канале в пятницу, 20 сентября.

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Женщина из Белгородской области заявляет, что россияне думают, что сейчас идет "зачистка людей" — сначала пандемия коронавируса, а затем война.

"Там многие, там же вот обстрел был, ну в Белгороде, и там многие пишут, типа почему вот это больше, ну раньше освещали это везде, а теперь даже нельзя там видео отправить. Ну именно люди не хотят отправлять, видимо, они устали уже от этого", — говорит она.

Россиянка заявила, что население ее страны нервничает и кричит друг на друга, поскольку никто не знает, что будет в будущем.

Она добавила, что жители РФ устали от этого.

Напомним, 18 сентября в России в Тверской области из-за попадания беспилотника взорвались склады ракетно-артиллерийских боеприпасов в городе Торопец. В украинской разведке заверили, что таких ударов на территории РФ будет больше.

Также российский президент Владимир Путин подписал указ об увеличении количества военнослужащих в российских вооруженных силах на 180 тысяч человек. Британская разведка считает, что это будет непростая задача.