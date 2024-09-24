ГУР освободило Волчанский агрегатный завод в Харьковской области

ГУР зачистило от оккупантов завод в Волчанске — впечатляющее видео
Спецназначенцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода от оккупантов. Им удалось ликвидировать все находившиеся на его территории вражеские силы.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР во вторник, 24 сентября.
Освобождение Волчанского агрегатного завода
Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции. К ней были привлечены специальные подразделения ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК и "Террор".
Бойцы ГУР методически зачищали здания завода, вступая в ожесточенные стычки с противником в сложных условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вынуждены были применять рукопашный бой.
Оккупанты превратили завод в пропагандистскую "крепость", привлекая к его обороне самые подготовленные подразделения, включая бойцов 45-й бригады спецназначения воздушно-десантных войск.
Противник активно применял артиллерию, дроны-камикадзе, авиабомбы с наведением и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Несмотря на мощное сопротивление, спецподразделения ГУР успешно ликвидировали врага, взяли нескольких военных в плен и тем самым расширили обменный фонд.
После зачистки всех 30 зданий контроль над территорией агрегатного завода был передан Вооруженным силам Украины.
Напомним, ГУР перехватило разговор гражданских из Белгородской области. Они говорили о нравственном состоянии населения России.
Также 18 сентября в России в Тверской области из-за попадания беспилотника взорвались склады ракетно-артиллерийских боеприпасов в городе Торопец. В украинской разведке заверили, что таких ударов на территории РФ будет больше.
Читайте Новини.LIVE!