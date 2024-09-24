ГУР освободило Волчанский агрегатный завод в Харьковской области

Волчанский агрегатный завод. Фото: скриншот

Спецназначенцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода от оккупантов. Им удалось ликвидировать все находившиеся на его территории вражеские силы.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР во вторник, 24 сентября.

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Освобождение Волчанского агрегатного завода

Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции. К ней были привлечены специальные подразделения ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК и "Террор".

Бойцы ГУР методически зачищали здания завода, вступая в ожесточенные стычки с противником в сложных условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вынуждены были применять рукопашный бой.

Оккупанты превратили завод в пропагандистскую "крепость", привлекая к его обороне самые подготовленные подразделения, включая бойцов 45-й бригады спецназначения воздушно-десантных войск.

Противник активно применял артиллерию, дроны-камикадзе, авиабомбы с наведением и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Несмотря на мощное сопротивление, спецподразделения ГУР успешно ликвидировали врага, взяли нескольких военных в плен и тем самым расширили обменный фонд.

После зачистки всех 30 зданий контроль над территорией агрегатного завода был передан Вооруженным силам Украины.

Напомним, ГУР перехватило разговор гражданских из Белгородской области. Они говорили о нравственном состоянии населения России.

Также 18 сентября в России в Тверской области из-за попадания беспилотника взорвались склады ракетно-артиллерийских боеприпасов в городе Торопец. В украинской разведке заверили, что таких ударов на территории РФ будет больше.