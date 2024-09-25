Під час зачистки заводу у Вовчанську в полон потрапили два десятки окупантів

Вовчанський агрегатний завод. Фото: скриншот

У вівторок, 24 вересня, спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу. Під час зачистки в полон потрапили 20 окупантів.

Про це офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Вікінг в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у середу, 24 вересня.

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Звільнення Вовчанського агрегатного заводу

"Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання", — заявив військовий.

"Вікінг" додав, що українським розвідникам вдалося захопити в полон до двох десятків окупантів.

"На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу", — розповів військовий.

Нагадаємо, ГУР перехопило розмову цивільних з Бєлгородської області. Вони говорили про моральний стан населення Росії.

Також 18 вересня у Росії, в Тверській області, через влучання безпілотника вибухнули склади ракетно-артилерійських боєприпасів, що у місті Торопець. В українській розвідці запевнили, що таких ударів на території РФ буде більше.