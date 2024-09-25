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В ГУР сообщили, сколько оккупантов попали в плен на заводе в Волчанске

25 сентября 2024 17:20
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Во время зачистки завода в Волчанске в плен попали два десятка окупантов
Волчанский агрегатный завод. Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Во вторник, 24 сентября, спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода. Во время зачистки в плен попали 20 оккупантов.

Об этом офицер спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным Викингом в эфире национального телемарафона "Единые новости" в среду, 24 сентября.

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"Бой длился чуть больше недели. Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказывал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задания", — заявил военный.

"Викинг" добавил, что украинским разведчикам удалось захватить в плен до двух десятков оккупантов.

"На Волчанском агрегатном заводе до двух десятков противника взято в плен, несколько десятков уничтожено. Также четверо оккупантов пытались покинуть завод и были обезврежены уже по периметру завода", — рассказал военный.

Напомним, ГУР перехватило разговор гражданских из Белгородской области . Они говорили о нравственном состоянии населения России.

Также 18 сентября в России, в Тверской области, из-за попадания беспилотника взорвались склады ракетно-артиллерийских боеприпасов, находящихся в городе Торопец. В украинской разведке заверили, что таких ударов на территории РФ будет больше.

ВСУ Украина Харьковская область война в Украине ГУР

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