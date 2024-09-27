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В ГУР объяснили, как освобожденный завод в Волчанске поможет ситуации на фронте

27 сентября 2024 08:41
Анастасия Постоенко - Редактор
Освобождение Волчанского агрегатного завода — ГУР рассказало детали операции
Российский военный сдается в плен. Фото: подраздел "Стугна"
Анастасия Постоенко - Редактор

Разведчики спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) совместно с бойцами подразделений "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, "Террор" и БДК за неделю освободили Волчанский агрегатный завод от оккупантов. Командир спецподразделения ГУР объяснил, какое это имеет значение для бойцов ВСУ и в чем заключалась уникальность операции.

Об этом командир подразделения "Стугна" в составе Спецподразделения Дмитрий с псевдонимом "Линукс" для LIGA.net.

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Освобождение Волчанского агрегатного завода

Военный пояснил, что освобождение Волчанского агрегатного завода сможет улучшить логистику Сил обороны и упростить выполнение дальнейших задач для бойцов ВСУ. Таким образом, украинские военные смогут создать плацдарм для дальнейшего наступления и освобождения Волчанска.

Командир поделился, что ранее разные подразделения Сил обороны Украины проводили разведку боем и заходили на территорию завода, а уже в начале сентября сформировали план и начало зачистки.

Операция была сложной и рискованной

Российские войска не заметили накопления и подхода основных сил ВСУ, что обеспечило успех операции. Впрочем, для украинских защитников сложнее всего была полная зачистка завода из-за особенности конструкции и планировки помещения.

"Самая большая проблема для полной зачистки завода — это подвалы и бункеры. Там противники могли держать оборону. Если сравнивать со всей историей нашей войны, вряд ли мы найдем подобные случаи захвата промзоны, объекта такой сложности в столь короткий срок", — пояснил командир.

Кроме того, бойцы ВСУ не могли использовать в полной мере артиллерию из-за близости зданий и пребывания украинских и вражеских сил. Впрочем, россиян это не останавливало, бывали случаи, когда они били артиллерией по своим войскам.

Также было сложно привлекать бронетехнику из-за сложной логистики и отрезанности рекой Волчья. Военным ВСУ приходилось голыми руками доставлять необходимые боеприпасы.

"Львиная часть тяжести упала на плечи наших пехотных подразделений, которые сами затягивали взрывчатку и "разбирали" здания, в которых находились враги", — сказал "Линукс".

Напомним, пресс-служба ГУР сообщила во вторник, 24 сентября, о зачистке завода в Волчанске и показала видео.

Впоследствии там назвали количество оккупантов, которых удалось взять в плен.

российские войска завод оккупанты война в Украине Вовчанск

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