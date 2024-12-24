Бої у Вовчанську — як ЗСУ звільняли агрегатний завод

Вовчанський агрегатний завод. Фото: pravda.com.ua

У вересні 2024 року українські військові повністю звільнили від російських окупантів Вовчанський агрегатний завод. Операція була важкою, але попри ризик ураження своїх, вдалося обійтися без втрат.

Про це розповів командир мінометної групи РДК Олексій "Молоток" Льовкін у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Як ЗСУ звільняли агрегатний завод у Вовчанську

Льовкін розповів, що його група "прикривала" штурмовиків, створивши димову завісу, а також вела артилерійське прикриття в умовах мінімальної відстані до своїх бійців.

За словами військового, попри ризик ураження своїх, операцію вдалося провести без втрат. На флагштоку заводу потім підняли прапор РДК.

Водночас колишній російський ув'язнений та боєць підрозділу "Шторм-Z", який здався в полон, Михайло Павлов сказав, що над зачисткою Вовчанського агрегатного заводу працювали 18 бійців РДК, а на кожне приміщення йшло 2-3 дні.

Також він додав, що під час штурму основних будівель, ворог не чекав такої інтенсивності дій. Це дозволило бійцям РДК зайти з кількох сторін, застосовуючи міномети та БпЛА.

"Штурм адмінбудівлі тривав до вечора, а о 20:30 розпочались переговори про здачу в полон. Вранці наступного дня противники виконали умови та здалися без бою", — поділився деталями Павлов.

Нагадаємо, 24 вересня в ГУР повідомили про зачистку заводу у Вовчанську та показала відео звільнення агрегатного заводу від росіян.

Незадовго там назвали кількість окупантів, яких вдалося взяти в полон.

Крім того, британська розвідка пояснила, як успіхи ЗСУ у Вовчанську вплинули на окупантів.