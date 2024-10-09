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Командир "Стугни" розповів подробиці про операцію у Вовчанську з Будановим

9 жовтня 2024 14:15
Анастасія Постоєнко - Редактор
Лінукс розповів деталі про операцію у Вовчанську з Будановим
Командир підрозділу “Стугна” спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Лінукс. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Командир підрозділу "Стугна" у складі спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки України з позивним Лінукс розповів деякі подробиці про операцію у Вовчанську. Він заявив, що на ній був особисто присутній Кирило Буданов.

Про це Лінукс розповів в ефірі національного телемарафону. 

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Чому операція у Вовчанську була дуже складною

Коли у травні окупанти зайшли у Вовчанськ та захопили завод, вони фактично опинились в оточенні. Проте, ситуація сталась так, що ворожі війська підходили до тилу ЗСУ, тому було важливо відкинути російські війська та не дозволяти їм йти в наступ далі.

Українським військовим вдалося секторами захопити територію. Операція була проведена в декілька етапів та тривала чотири місяці, де найважчим було непомітне накопичення сил ЗСУ та необхідних засобів. Росіяни тим часом не жаліли ніяких засобів для атак та подекуди навіть били по своїх же військах.

Лише підготовка подекуди могла тривати тижнями — захід військових, зачистка від ворожих сил тощо.

"Це якраз класика операцій для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили: і безпілотних систем, і артилерії, і особового складу, який має досвід зачистки подібних будівель. Тож це було завдання для нас, і ми його виконали повністю", ― зазначив розвідник.

Під час місії були залучені групи: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Терор".

"Кожна з цих груп мала свою специфіку роботи, і загалом вдалось дотриматись цієї координації. Це завжди важливо в будь-яких підрозділах", ― наголосив Лінукс.

Кирило Буданов був присутнім на операції

Лінукс підтвердив, що Кирило Буданов нерідко бере особисту участь у спеціальних операціях. Не винятком стала й операція зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. 

"Ні для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував місією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію", ― сказав розвідник.

Нагадаємо, нещодавно очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg відповів, як можна зупинити поставки західних компонентів до Росії. 

Також речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі Ранок.LIVE пояснив, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську.

розвідка операція Кирило Буданов ГУР війна Вовчанськ

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