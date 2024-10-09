Линукс рассказал детали об операции в Волчанске с Будановым

Командир подразделения "Стугна" спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным Линуксом. Фото: скриншот

Командир подразделения "Стугна" в составе спецподразделения Тимура Главного управления разведки Украины с позывным Линукс рассказал некоторые подробности об операции в Волчанске. Он заявил, что на ней лично присутствовал Кирилл Буданов.

Об этом Линукс рассказал в эфире национального телемарафона.

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Почему операция в Волчанске была очень сложной

Когда в мае оккупанты вошли в Волчанск и захватили завод, они фактически оказались в окружении. Однако ситуация сложилась так, что вражеские войска подходили к тылу ВСУ, поэтому было важно отбросить российские войска и не разрешать им идти в наступление дальше.

Украинским военным удалось секторами захватить территорию. Операция была проведена в несколько этапов и длилась четыре месяца, где самым тяжелым было незаметное накопление сил ВСУ и необходимых средств. Россияне тем временем не жалели никаких средств для атак и иногда даже били по своим же войскам.

Только подготовка иногда могла продолжаться неделями — мероприятие военных, зачистка от вражеских сил и т.д.

Это как раз классика операций для спецподразделений. Это сложная несколькоэтапная операция, к выполнению которой были привлечены большие силы: и беспилотных систем, и артиллерии, и личного состава, имеющего опыт зачистки подобных зданий. Поэтому это была задача для нас, и мы ее выполнили полностью", ― отметил разведчик.

Во время миссии были привлечены группы: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Террор".

"Каждая из этих групп имела свою специфику работы, и в целом удалось соблюсти эту координацию. Это всегда важно в любых подразделениях", ― подчеркнул Линукс.

Кирилл Буданов присутствовал на операции

Линукс подтвердил, что Кирилл Буданов нередко участвует в специальных операциях. Не исключением стала и операция по освобождению Волчанского агрегатного завода.

"Ни для кого не секрет, что Кирилл Алексеевич Буданов часто непосредственно участвует в операциях. Конкретно в этой операции он был с нами в ключевой момент, на ключевом этапе. Несколько суток присутствовал, непосредственно руководил миссией. Безусловно, это поддерживает бойцов, дает им мотивацию", ― сказал разведчик.

Напомним, недавно глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg ответил, как можно остановить поставки западных компонентов в Россию.

Также спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире Ранок.LIVE объяснил, почему важно было уволить агрегатный завод в Волчанске.