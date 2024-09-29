Более 150 дронов атаковали территории России —какие последствия

Момент взрыва в Воронеже. Фото: Скриншот

Более сотни, а по некоторым данным даже 150 БпЛА, атаковали этой ночью сразу несколько областей России. Информационные каналы и губернаторы в РФ сообщают о взрывах и пожарах.

О подробностях атак беспилотников информирует агентство ASTRA.

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В городе Ейск, что в Краснодарском крае, были слышны взрывы недалеко от военного склада, где базируется аэродром ВМФ РФ. Зафиксированы взрывы в Цимлянске, Волгодонске и Самаре в Ростовской области.

Также неизвестные дроны атаковали Воронежскую область. Губернатор региона сообщил о нескольких уничтоженных беспилотниках. Местные жители рассказали, что слышали не менее 10 взрывов.

Напомним, украинские военные недавно атаковали склады кафиров в России. Удары сил обороны показывают, насколько враждебна система материально-технического обеспечения все еще пользуется защитой укрытий, предоставленных Западом для безопасности российского тыла.

Также мы писали, что в результате атаки беспилотников по складам боеприпасов в Торопце Тверской области 18 сентября Россия потеряла снаряды на 2-3 месяца войны в Украине. Такое развитие событий лишает русскую военную логистику возможностей продолжить войну дольше.